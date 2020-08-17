潮州聯合辦公大樓正面。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

潮州聯合辦公大樓背面。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

近年來屏東縣人口不斷減少，潮州鎮反而逆勢增加，在縣內一枝獨秀，最主要原因是潮州有許多大型基礎建設陸續完工，生活及交通更便利。遷入更多人口。部分公家機關房舍因老舊且空間不足，縣府決定興建聯合辦公大樓，17日動土。

近期潮州鎮人口緩慢增加，全鎮人口從去年1月5萬3907人增加至今年7月5萬4025人，1年半時間雖然只增加118人，但在人口不斷減少的屏東縣，已屬難能可貴。

近年來包括鐵路高架化、潮州轉運站、台鐵車輛基地等建設相繼完工，除了讓潮州變得更宜居，也增加不少就業機會，形成磁吸效應吸引更多人口遷入。不過部分公家機關的建築體已老舊，空間狹小不敷使用，興建新的辦公空間勢在必行。

縣府因此決定在鎮公所旁興建聯合辦公大樓，結合財稅、地政、戶政及衛生所等機關，讓民眾洽公更舒適方便，17日舉行新建工程動土典禮。縣長潘孟安表示，潮州鎮內各公務機關分散，興建聯合大樓可提升民眾洽公效率。

潮州聯合辦公大樓總經費5.4億元，為地上5層、地下2層建築，初步規畫1樓為衛生所及日照中心，2、3樓為地政事務所，4樓為戶政事務所，5樓為縣府財稅局潮州分局，地下2層預計可提供212席汽車停車位，解決附近停車問題，工程預計2022年6月完工。

(中時 )