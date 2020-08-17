台東縣政府辦理文化健康站背包設計競賽，族人帶著自己的作品走秀。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理文化健康站背包設計競賽，族人帶著自己的作品走秀。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理文化健康站背包設計競賽，族人帶著自己的作品走秀。（莊哲權攝）

爺奶創作的原民風背包，可媲美專櫃潮包！台東縣政府辦理文化健康站背包設計競賽，長輩們以傳統技法，1針1線縫製出獨一無二的背包，17日帶著自己的作品走上伸展台，知名設計師沙布喇．安德烈將邀請部分作品到台北展出。

台東縣政府首辦原住民部落文化健康站背包設計競賽，74站的長輩們在工藝師指導下，選定創作主題、素材，在短短1個月內自由發揮創作，完成了專屬自己的原民風部落背包，7月初先選出30件作品，17日在台東大學體育館進行總決賽。

部落爺奶們揹著自己設計、縫製的潮包，走上伸展台，這些包包的素材有的是從山上採集構樹皮、月桃葉或檳榔鞘，花費好大工夫整理、敲打，才順利完成；有的則以傳統技法編織，款式百百種，有工作包、側背包、後背包，甚至便當包。

台東縣長饒慶鈴表示，原民處當初辦理這個活動，只是希望長輩們動動手、動動腦，設計自己喜歡的包包，沒想到大家玩真的，還玩得很專業，希望mu mu（女性長者）們持續把這項絕活留下來，因為台灣需要這些智慧的傳承。

擔任總評審的排灣族設計師沙布喇．安德烈說，從作品中看到老人家無窮創意，這些包包除了好看以外，看到更多生活智慧，及從文化資產轉換出來的創意，他透露，將邀請部分作品參加台北觀光時裝周活動，讓更多人看見台東厚實的文創實力。

經過一個上午走秀及競賽，特優五名-伊濘部落文化健康站、富興部落文化健康站、都蘭部落文化健康站、大武部落文化健康站、加津林部落文化健康站，頒發1萬5000元獎金。優等5名-愛國蒲部落文化健康站、加羅板部落文化健康站、永昌部落文化健康站、烏石鼻部落文化健康站、大鳥部落文化健康站，頒發1萬元獎金。另有甲等5名及佳作15名。

(中時 )