台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗去年驟逝，他在10多年前便規畫「認識台灣三部曲」，讓孩子迎向挑戰，18日起將由陳爸的大兒子陳彥翰接捧，帶領8名孩子用自己的雙腳橫跨中央山脈，展開為期7天的小鬼湖之旅。

孩子的書屋創辦人陳俊朗，10多年前就規畫完整的「認識台灣三部曲」：單車、獨木舟環島、翻越中央山脈，讓孩子分階段持續迎向挑戰，看見家鄉不同視野的風景。

「今年，我們要帶孩子挑戰：翻越中央山脈！」，陳俊朗去年7月初過世，由他的大兒子陳彥翰接棒，擔任孩子的書屋文教基金會董事長，18日將帶領8位國、高中孩子，協同專業嚮導，踏上為期1周的小鬼湖之旅。

他們將從知本林道進入，途經知本越嶺古道、深山駐在所，在喀特博拉溪旁紮營，輕裝挑戰1天來回小鬼湖。這7天，孩子們將離開舒適圈，進入全然陌生而不方便的環境，學習與自然共存、觀察動植物並適應天氣變化，而考量孩子適應力及安全性，原1天可走完的路線，調整為2天。

陳彥翰接棒董事長後曾形容自己每天都在各種抉擇中面臨挑戰，穿越叢林與迷霧的小鬼湖之路，正是「挑戰式學習」的最佳例子，沿襲父親以身作則的精神，今年他已參與了多次登山訓練，未來也將堅持「一起把孩子帶好」的初衷。

(中時 )