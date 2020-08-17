26歲香港女星蔡頌思是已故海產大王、新華集團創辦人蔡繼有的孫女，也是現任新華集團主席蔡冠深的二女兒，身家財產超過40億港幣（約新台幣百億元），而有「百億千金」的封號，但她捨棄家族事業靠自己闖星路，未料日前她赴陸工作嫌棄所住的隔離酒店，慘被陸網圍剿。

據《東網》報導，蔡頌思日前到大陸橫店拍片，得先在上海隔離14天再在橫店隔離7天，演員們便抽籤決定要住的隔離飯店，而蔡頌思就抽到二星級酒店，讓她忍不住吐槽：「酒店地面凹凸不平，房間太小、食物也不優。」稱可能自己本身期待過高，所以覺得落差大，雖然房間乾淨，但像大學宿舍，並抱怨其他酒店有提供日用品，但她住的那間卻沒有，大呼：「長這麼大第一次住兩星酒店！」表示難忘這次經驗。

而陸網看完蔡頌思嫌棄隔離酒店的評論後，就不滿砲轟她「太嬌氣了吧」、「那滾吧」、「二星級酒店就是不幸運？我也是呵呵」，並直言用作隔離的酒店條件本來就不會太好，狂酸她「嫌棄差可以不要來大陸賺錢」。

(中時新聞網)