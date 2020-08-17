「不老登月禮盒」為廣式月餅，包括，棗泥蛋黃、核果伍仁、蓮蓉松子、棗泥紅豆4種口味；「不老奔月禮盒」是台式月餅，為綠豆椪款及黃金比例蛋黃酥2款；2款禮盒皆搭配由台南關廟鳳梨製成鳳梨酥。（張妍溱攝）

弘道老人福利基金會不老夢想125號，今年首度與舊振南餅店、中科大師生攜手合作，推出「不老中秋文創月餅禮盒」支持銀髮族就業。弘道表示，防疫期間景氣冷、愛心縮水，除募款減5成，7月迄今月餅銷量僅2成，因賣月餅的社福團體愈來愈多，避免滯銷、賣不出去，採接單製作、降低成本，籲外界多支持。

弘道老人福利基金會指出，「不老中秋月餅」去年初試啼聲頗受歡迎，今年以「不老騎士」精神為發想，月餅禮盒結合阿姆斯壯登月概念，訴求不老精神，鼓勵年長者追夢有無限可能，今年預計銷售目標挑戰2萬盒，有台式及廣式月餅，價格親民。

不老料理人鄭秀鳳說，國中畢業後即進入高雄前鎮區香檳食品麵包店工作，每到中秋節，全店約20餘名員工總動員，忙著製作中秋月餅，前後近1個月的時間，幾乎夜夜加班都睡在店裡，加入不老夢想125號，負責製作月餅及推廣、並不陌生，1顆顆月餅都是完美呈現。

弘道不老夢想125號館長陳姿婷表示，「不老登月禮盒」為廣式月餅，包括，棗泥蛋黃、核果伍仁、蓮蓉松子、棗泥紅豆4種口味，口感紮實、不油膩；「不老奔月禮盒」是台式月餅，為綠豆椪款及黃金比例蛋黃酥2款；2款禮盒皆搭配由台南關廟鳳梨製成鳳梨酥，扣除成本後，全數金額捐弘道推動「銀髮就業」。

(中時 )