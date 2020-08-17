看準新世代青年豐富的創造力，財金公司舉辦「台灣 Pay 校園創意競賽」，針對短片、詞曲、海報三大面向募集稿件，作品類型豐富多元，參賽學校遍及北中南100多間高中職及大專院校，破千名人次熱情參與，報名總件數超過800件，獲得廣大迴響，充分展現台灣青年的熱血與創意精神，並讓年輕族群對「台灣Pay」有更深的認識，進一步提升「台灣Pay」的使用率。

「台灣Pay」看準年輕世代的潛力，透過徵件競賽與年輕族群溝通互動，拉近與新世代的距離，不分老少全面走入國人生活，與全民共構更親近民心的支付平台。財金公司於8月17日舉行「台灣Pay校園創意競賽頒獎典禮」，由財金公司總經理黃昱程揭開序幕，表揚與觀賞作品。

「台灣Pay」今年首度強力號召年輕族群進行創意大比拚，報名成果相當踴躍，根據尼爾森2020年調查研究顯示，「台灣Pay」用戶持有率與去年同期相比成長高達94％，而使用率成長82％，偏好度也成長 60％。「台灣Pay」初期以金融卡服務出發，改變民眾對於金融卡僅能『提款』、『轉帳』的既有印象，進而發展出『購物』、『繳費』、『繳稅』等多元功能，金融卡為全民皆有的普遍支付工具，其中學生族群更是金融卡使用的大宗。「台灣Pay」透過此次『台灣Pay校園創意競賽』，進一步提升年輕族群對於「台灣Pay」的熟悉度，同時培育及勉勵年輕學子展現無限的創作能力，為「台灣Pay」推展注入更多創新想法。

參賽的作品將台灣人於日常消費付款時遭遇的各種不便，以最貼近台灣人習性的角度出發，巧妙結合「台灣Pay」的功能，強調其便利性遍及日常生活大小事，精準打中人心，完美演繹「台灣Pay與台灣人最配」。學生盡情發揮想像力，透過活潑、暖心、搞笑詼諧等風格，打造出與行動支付「台灣Pay」緊密扣連的作品，手法創新具有巧思，展露出年輕族群的無限想像力。

「台灣Pay」不遺餘力讓社會大眾、不管商家規模大小，以及各銀行、基層金融機構、支付業者，都能共享行動支付的便利性，深耕各年齡階層，促使台灣與國際接軌，打造全國數位金流的「高速公路」，目標實踐真正的「普惠金融」，期許成為金融業推動行動支付的堅強後盾。

(中時 )