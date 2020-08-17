甄莉日前錄TVBS《地球黃金線》，開自己的5年愛車來錄影，並請達人評鑑是否值得脫手。喜歡開休旅車的她透露女生開大車，在路上比較不容易被欺負，而遇上愛違規的馬路三寶，她也會據理力爭，曾搖下車窗企圖跟人理論，還被對方認出是明星，反問她怎麼那麼兇，讓自己瞬間哭笑不得。甄莉與老公結婚十八年，兩人開車習慣大不同，為避免吵架，雙方已有「今天開誰的車，就聽誰話」的默契，「所以當老公開車，我就乖乖坐旁邊不講話，滑手機就好。」

甄莉每次跟好友出去玩，雖滴酒不沾，仍會夠義氣從頭待到尾，並在活動結束後負責開車，將每位姊妹們安全送回家，「東區有些警察還認識我，看到我就知道本人是專門載人回家的專業司機」。她開車經驗雖豐富，但回想人生第一台車就遇上驚險車禍，愛車瞬間變成廢鐵的經驗，至今仍心有餘悸，原來當時她去台中錄製節目，在返回台北的高速公路上，竟被超速又超車的車子擦撞，整台車直接失控！

甄莉表示：「他要超車過來時不小心A到我，我的車因而打滑，先撞到內線護欄，再轉兩圈半撞外線護欄，車子全毀，而且是壞駕駛座這邊，當時都快嚇死了！」雖然車子全毀，但福大命大的她僅脖子扭傷，還能自行下車打救援電話，經歷這一撞，她立刻聽從當時主持搭檔胡瓜的建議，下台車便換成板金較厚的歐系車。

(中時 )