位於北海岸三芝區的馬偕醫學院以馬偕醫療體系「哪裡有需要，就往那裡去」的精神，教育學生成為關懷弱勢、無私付出的醫事人員，長期深耕全台弱勢地區，其中台東大王國小近年來畢業前四名，包含：縣長獎、議長獎、鄉長獎及校長獎，多由馬偕醫學院所課輔的同學獲得。

馬偕醫學院學務長申永順表示，2020年暑假學校、學生社團聯合於台東太麻里、卑南鄉達魯瑪克部落、北海岸三芝國中、雲林古坑及烏來福山舉辦品格籃球營及國小衛教營，學校師生共出動近200人次，服務偏鄉學童約350人。

申永順說，7月剛結束的「愛在太麻里」營隊，以感恩尊重為主題，設計包括情緒管理、品格教育、模擬醫院環境、大地遊戲、運動會及科學實驗等多元活動，每天陪伴約50 名學童。

申永順指出，此營隊深獲社區民眾肯定，大學生與同學們建立信任與深厚的情誼，像是台東縣大王國小近年來畢業前四名，包含：縣長獎、議長獎、鄉長獎及校長獎多由課輔班同學獲得，社區都對關懷工作都刮目相看。

(中時 )