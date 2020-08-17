為全面提升客人用餐體驗，香格里拉台北遠東國際大飯店宣布，自8/24正式啟動館內6樓自助餐廳「遠東Cafe」換裝升級計畫，預計於11月初重新開幕迎賓。香格里拉酒店集團區域總經理暨香格里拉遠東國際大飯店總經理祖睿德（Randy Zupanski）表示，本次改裝預計斥資8,000萬元，換裝完成後不僅餐廳空間讓人耳目一新，菜色也全面升級，不僅吃到飽，也能吃好兼吃巧，更能「吃到寶」。

為答謝顧客支持，即日起至遠東Cafe用餐，可立即參加抽獎，有機會獲得免費住宿以及餐飲優惠等豐富獎項。

去年10月，香格里拉台北遠東國際大飯店三樓的遠東宴會廳改裝後頗受好評，祖睿德表示，今年規劃的自助餐廳改裝計畫將如期進行，飯店將再度與一手打造遠東宴會廳的世界知名國際設計團隊CAP Atelier設計公司攜手合作，以飯店著名的宋代藝文生活為概念發想，巧思融合台灣在地文化，無論是整體氛圍、空間美學以及國際廚藝團隊激盪出的創意多國美食。祖睿德表示，嶄新的遠東Cafe自助餐廳將於11月份蛻變成一個充滿活力且饒富食趣的當代美食市集，期待能帶給食客更精采的感官饗宴。

遠東Cafe自助餐廳裝載著無數與家人好友用餐歡慶的難忘回憶，想要在改裝前做最後巡禮的食客們，可要把握機會。現在於餐廳消費還可參加遠東Cafe改裝倒數抽獎活動，各式豐富獎項包含免費住宿以及餐飲優惠等。香格里拉台北遠東國際大飯店提醒於旅展購買自助餐券的消費者，該券在餐廳改裝期間仍可以券面價值於飯店其他餐廳和酒吧消費折抵。遠東Cafe自助餐廳每週三至週日提供自助午餐和晚餐。

(工商 )