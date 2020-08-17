受惠中港加工區吸引大廠投資，加上三井OUTLET加碼擴建二期等利多話題，為海線地區帶來數千個就業機會。根據台中市民政局統計數據顯示，以沙鹿、梧棲、清水「沙梧清」為核心發展的海線地區，近8年總戶數突破萬戶、人口數近6年更暴增萬人！在人口紅利加持下，吸引建商爭相搶進海線地區推案，帶動海線房市不僅交易火熱、而且價格有撐。

海線地區近年來陸續推出重大建設，除了正在規劃中的捷運藍線外，中港加工出口區招商表現亮眼，吸引包括車王電、宇隆、宏全、允誠、志盛等大廠投資，目前進駐廠商達77家，為海線提供超過7,000個就業機會；此外，三井OUTLET一期開幕2年來，也因業績大幅成長，將續推二期開發，預計2021年下半年開幕，屆時將可提供1,500名以上就業人口，為海線地區再創經濟動能。

台中建築經營協會理事長邱名仕分析指出，海線地區房價1字頭仍低檔，受惠於日商百貨、交通建設利多加持，增加大量就業機會，磁吸外來人口移入，房地產需求相對提升，且未來台鐵大台中山手線「下環微笑線」完工通車，提升海線居民前往台中舊市區及台中高鐵站的便利性，以及捷運藍線、清泉岡機場擴建等建設題材，後市發展可期，也是許多建商爭相插旗搶進的原因，預估未來交屋潮湧現，將持續帶動地方經濟。

其中，「遠雄之星」造鎮案目前最新推出「遠雄之星8」，主打灣區唯一運動宅，產品規劃25～50坪，每坪單價約16萬元，打造多項全齡化運動公設，成功吸引首購族目光；久樘開發最新推案「久樘快樂天鵝」，位在沙鹿中山商圈，是沙鹿區第一個運動主題宅社區，產品規劃22～33坪、2至3房，2房產品已完售，主打3房總價688萬元起含車位。

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