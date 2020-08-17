國民黨在高雄市長補選大敗，身兼國民黨政策會執行長的立院黨團總召林為洲卻在臉書上表示，國民黨該「告別韓流」，遭韓粉出征。而今(17)日林為洲也出面澄清，他是想說一個政黨要再起，單靠一股力量是不夠的。對於藍營敗選檢討扯到韓國瑜，有挺韓粉專質疑，韓國瑜帶給藍營歡笑，那藍營有帶給韓國瑜什麼？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」表示，「韓國瑜一直帶給藍軍笑容，藍軍帶給韓國瑜什麼？」並指出14日晚間國民黨候選人李眉蓁的造勢大會上，韓國瑜用詼諧的方式致詞，逗得大家哈哈大笑，避免了藍綠對決的言論，而且也沒有批評陳其邁，還祝福他高升！

看到韓國瑜站台力挺李眉蓁，但選後隔天馬上被檢討被告別，該粉專感到很不滿，「拜託下次國民黨要玩這招的時候早點說好嗎，我們這兩個月沒日沒夜拼命幫忙李眉蓁宣傳，現在看起來像智障！」

該粉專也希望，大家也不要對林為洲委員口出惡言，並請大家一起去留言：「我是韓流，謝謝林總召指教，我會繼續繳黨費，再多拉幾個韓粉入黨！2021年黨主席選舉見！」

其他網友則回應，「我喜歡韓市長帶來的正能量與誠懇的笑容」、「就是韓國瑜讓選舉帶有歡笑的！好懷念喔」、「早點說，韓國瑜還可以休息一下；不過李眉蓁最後怎麼說呢，對韓總往前看，加油」。

(中時新聞網)