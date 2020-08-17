暑假進入尾聲，新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，免費開放民眾登上巡防艦，參觀飛行甲板、駕駛台和警備救難艇等，還設置20米水上競技場、網美漂浮水池等設施，打造大型水樂園；新北市副市長吳明機、經發局長何怡明17日出席發布記者會，邀請民眾欣賞台北港景緻，度過涼爽仲夏夜。
今發布記者會在新北市府登場，吳明機致詞表示，八里是北海岸經濟發展重要一環，包括台北港特定區第二種產業專用區、淡水沙崙園區都在公告招商中，新北市結合海洋委員會海巡署、台北港務公司等推辦「港灣親水嘉年華」，由各單位投入資源，結合獨特的港灣景觀，打造八里區獨一無二的親水活動，盼帶動觀光能量，吸引民間投資。
何怡明介紹，當天將開放民眾登上巡防艦，參觀飛行甲板、駕駛台、警備救難艇等設施，也提供兒童海巡服拍照打卡，現場邀請長榮交響樂團、小朋友最愛的yoyo家族輪番表演，規畫25攤美食及文創攤位、10輛美食胖卡。
何怡明說，此外還設置3座水樂園，包括20米長水上競技場、網美漂浮水池、小水手水搖船等水上遊樂設施，好逛又好玩；活動採實名制，即日起至8月20日開放網路報名，詳情可上「來趣新北金發局」粉絲專頁查詢。
(中時 )
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