新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，規畫巡防艦體驗、小小海巡體驗、黃昏音樂會等活動。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，規畫巡防艦體驗、小小海巡體驗、黃昏音樂會等活動。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

新北振興168港灣親水嘉年華活動，將以巡防艦體驗、小小海巡員體驗等5大主題舉辦活動。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真）

暑假進入尾聲，新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，免費開放民眾登上巡防艦，參觀飛行甲板、駕駛台和警備救難艇等，還設置20米水上競技場、網美漂浮水池等設施，打造大型水樂園；新北市副市長吳明機、經發局長何怡明17日出席發布記者會，邀請民眾欣賞台北港景緻，度過涼爽仲夏夜。

今發布記者會在新北市府登場，吳明機致詞表示，八里是北海岸經濟發展重要一環，包括台北港特定區第二種產業專用區、淡水沙崙園區都在公告招商中，新北市結合海洋委員會海巡署、台北港務公司等推辦「港灣親水嘉年華」，由各單位投入資源，結合獨特的港灣景觀，打造八里區獨一無二的親水活動，盼帶動觀光能量，吸引民間投資。

何怡明介紹，當天將開放民眾登上巡防艦，參觀飛行甲板、駕駛台、警備救難艇等設施，也提供兒童海巡服拍照打卡，現場邀請長榮交響樂團、小朋友最愛的yoyo家族輪番表演，規畫25攤美食及文創攤位、10輛美食胖卡。

何怡明說，此外還設置3座水樂園，包括20米長水上競技場、網美漂浮水池、小水手水搖船等水上遊樂設施，好逛又好玩；活動採實名制，即日起至8月20日開放網路報名，詳情可上「來趣新北金發局」粉絲專頁查詢。

(中時 )