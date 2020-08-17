為國民黨近年來在選戰與聲量積極拉攏年輕票源，台中市長盧秀燕不只布局銀髮族，為年輕小家庭提供育兒福利，還以實際行動貼近年輕人，傾聽創新前瞻青年菁英領袖營成員心聲，還首創市府先例，成立「青年事務諮詢委員會」，爭取年輕人認同。

勞工局邀集台中大專院校推薦優秀學生、青年事務諮詢委員及對創業有興趣的近百名青年參加，盧秀燕17日與青年座談表示，期望營隊讓青年們自我探索、成長，聽聽青年們的想法，市府大門永遠打開、為大家服務。

身為六都唯一女市長，盧秀燕說，她關心兒童、青年議題，學員們在會中針對買房政策、空氣品質等方面提出討論。

盧秀燕強調，台中市是全國唯一將社會住宅取名為「好宅」的城市，希望無論設施、居住環境，提供的服務都比「豪宅」還要好，市府會繼續努力，讓大家安康宜居。

此外，對空品方面，盧秀燕說，呼吸新鮮空氣是人權，市府有義務維護環境，除境外移入，加強取締機車排煙、限制中火燒煤，並提出美樂地計畫增加公園綠地，設置26條電動公車路線、添購182輛電動公車，捷運也將於年底通車，鼓勵大家多搭乘大眾交通工具。

(中時 )