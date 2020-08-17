1988年基隆X福旅社發生強盜殺人案，包括老闆夫妻在內5人慘遭割喉喪命，引起當地民眾關切。（中時資料照）

1988年6月23日凌晨5點多，基隆市警局接到一通計程車司機報案說，他載的一名女乘客要他打電話給警局，說基隆市信三路的X福旅社有2個人被殺傷，警方到達現場赫然發現，事情不只是「有人被殺傷」那麼簡單，因為一走進X福旅社，一股濃厚的血腥味就撲鼻而來，一樓地板染滿大片血跡，經小心翼翼地清查1、2樓房間，竟然在7間房裡找到5具屍體，他們的雙手都被浴巾反綁，遭一刀割喉而死，手法之殘忍，連辦案人員都忍不住倒抽一口氣。

1988年基隆X福旅社發生5命強盜殺人案，兇嫌之一施東寶。（中時資料照）

警方快速地查出死者的身分，他們是經營旅社的簡X宏、周X珠夫婦，服務生吳X琳，住宿的旅客沙X明，與應召女郎「可可」傅X媚。警方根據現場證據研判，兇嫌找來「可可」應召女子陪宿後，動手搶奪她脖子上的7錢重金項鍊，因為傅女掙扎喊叫，歹徒先將房間內床單撕裂成布條反綁雙手，再拿開山刀猛砍她的喉嚨，搶走金項鍊和皮包，接著兇嫌就拿著，開山刀和番刀走下樓。

1988年基隆X福旅社發生強盜殺人案，兇嫌之一許慶芳。（中時資料照）

歹徒接著綑簡男與周女夫婦，喝令交出錢來，因為2人反抗，把刀在脖子上，用床單布條反綁兩人雙手，塞住嘴巴及蒙住雙眼，這時老闆娘周女乘機逃出求救，嫌犯追上後，將她拖上床殺害，老闆簡男企圖逃入浴室躲藏，也被歹徒拿刀砍死，此時房客沙男剛好下樓來找老闆，歹徒擔心他報警，衝上去將他砍死在一樓走廊廚房前，女服務生吳女，聽見呼叫聲開門查看，也被嫌犯踹開房門，殺死在床沿下的地毯上。

1988年基隆X福旅社發生強盜殺人案，兇嫌之一王騰輝。（中時資料照）

歹徒連殺5人後開始搜刮財物，先將旅社老闆的勞力士金錶，及鑲鑽金戒指取下，搶走1萬530元後逃逸，辦案人員研判，整起兇案是強盜殺人案件，從行兇的俐落手法來看。歹徒顯然不是生手，受過特殊訓練，而且做案後迅速逃離現場，還將旅客登記簿撕去，免得洩漏身分，可見嫌犯早有計畫。

警方後來獲報，有人在基隆市X福社區附近山區上撿到一個布包，裡面有X福旅社床單的一塊碎布，鞋子血衣和沾有血跡的，白布鞋襪各一雙，還有條X華飯店的沾血枕頭套。派人到X華飯店查訪後，發現805號房果然遺失2條枕頭套，於是趁805號房客王騰輝及施東寶凌晨返回飯店時，辦員人員一擁而上將人制服，果然在王騰輝口袋裡，找出死者傅女的身分證，兩人眼看無法狡賴，只好坦承犯案，還供出另一名嫌犯許慶芳。

警方找到許慶芳藏匿的地方，破門將人逮捕，並從他的房裡搜出兇刀與從死者簡男身上搶來的財物，X福飯店血案終於宣佈偵破。原來主嫌王騰輝和許慶芳，兩人在海軍陸戰隊服役，因為不假外出被通緝，一起跑到基隆藏匿，透過許慶芳介紹，認識未滿18歲的施東寶後，3人常在台北、基隆吃喝玩樂，因缺錢花用，在華西街長大的王騰輝，知道媒介色情的旅社安全措施都很差，開始計畫行搶旅社，在北市搶奪13名住客財物花錢光後，再轉戰基隆搶劫X福旅社，進而釀出奪5命的大屠殺。

(中時新聞網)