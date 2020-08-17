各縣市都有許多「變向體育班」，掛羊頭賣狗肉，打著體育班名稱，卻沒有依照規定朝體育發展，反而以學生課業為主，變成眾所皆知的「升學班」，更成為校方招生利器，失去體育班原有的意義，對國內體育發展造成嚴重傷害。

高雄市先前曾是全國最多體育班的縣市，但卻都缺乏治理，造成教學資源浪費，教育局決議在今年將109學年度將各校體育班重新整頓，經過各方評估後，忍痛大砍30校體育發展績效不佳或是班級運作不良的體育班，徹徹底底將體育班正名。

許多學校辦理「變向體育班」帶來良好的招生率及升學率，家長因此紛紛搶著入班，甚至需要透過民意代表關說才有機會脫穎而出，但此舉卻違背了體育班原本存在的價值，壓縮真正想朝體育發展選手的名額，校方將自己高升學、高招生的名譽建築在體育悲歌之上，嚴重破壞國內的體育生態。

教育局表示，經過徹查，許多學校的體育班都只做表面，雖然每年都會有找來幾位可以創造體育績效的選手，但同班大部分學生都是為了課業升學而來，校方也沒有按照體育班課程規定上課，所以除了縮減績效不佳的班級，也將運作不當的體育班停招。

教育局指出，校方把體育班變成升學班，除了會壓縮體育選手名額，因為體育班有聘請教練的相關規定，也會浪費許多體育資源，甚至在學習上因為目標不同，學生可能因此遭到分化，甚至起衝突，這些嚴重影響體育生態發展的作法，他們都相當不樂見。

(中時 )