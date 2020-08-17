明德外役監收容人連三榮脫逃！引起監委關注，監委林國明已申請自動調查，要了解監所人員管理收容人，有無違失不當情事？

監察院表示，法務部矯正署明德外役監獄(下稱明德外役監)連姓收容人於8月14日，與其他收容人前往螺絲工廠工作；但明德外役監下午至螺絲工廠，欲載連姓收容人返監時，卻不見連姓收容人蹤影，只好通報臺南市政府新化分局員警協尋；在同年月15日晚間，該分局員警終於在新營找到連姓收容人，卻遭到連姓收容人開車衝撞，經過員警追逐開槍反擊後，仍未尋獲連姓收容人。監察委員林國明為調查明德外役監管理措施有無違失，已申請自動調查。

監察委員表示，明德外役監派連姓收容人至監外提供勞務，其工作範圍、簽到退方式、現場監督人員為何？相關主管人員是否確實執行巡視督導機制？有無事先洽請當地軍警協助管理戒護事項？相關人員有無違失不當情事？相關疑義，實有深入瞭解之必要。

(中時 )