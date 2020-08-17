隨著陸美關係持續惡化，台海及南海戰雲密布。繼解放軍在台灣南北兩端進行實彈演習後，美國海軍1架EP3E電子偵察機15日闖入台海，創下最靠近大陸的距離；16日上午又有1架B1B槍騎兵（Lancer）超音速戰略轟炸機進入東海與台灣東部海面，進逼陸方劃定的「東海防空識別區」。

專門追蹤飛機動態的推特帳號「Golf9」16日上午發文稱，美軍1架代號「Rudey11」的B1B轟炸機從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，進入東海海域與台灣東部海面，進逼「東海防空識別區」。本次任務中，該機還完成了空中加油，由1架代號「Pearl21」的KC-135R加油機補充燃料後，才返航安德森基地。

前1日，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）也在推特上發文稱，美軍1架EP3E電子偵察機出現在台灣西南空域，距離大陸廣東及福建交界處最近的距離僅有約93公里，成為美軍戰機最接近大陸的一次。

陸美在貿易、香港、科技競爭、台灣議題上頻頻角力之際，本月16日，大陸央視也發布1段長48秒的影片，顯示解放軍駐港軍艦艇大隊的056輕型護衛艦「惠州艦」近日在南海進行多項軍事訓練，訓練內容包括發射干擾彈、主砲、輕型武器、魚雷，以及直升機降落、救生訓練等，在這個敏感時機，格外引發關注。

(中時 )