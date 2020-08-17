暑期炎炎夏日，到海邊玩水是孩子們最期待的休閒娛樂，為了讓孩子具備海洋島國應有水域安全的認知，高雄市林園區汕尾國小首次辦理全市「109年度海洋運動遊學體驗活動」，鼓勵國小的孩子在暑假用愉悅的心情學知識、涼一夏。

此次活動由汕尾國小風帆隊的9位選手作為參與學員的小助教，一同與教練們協助學員們參與風帆、獨木舟及SUP立式划槳的體驗活動並進行水域安全防溺宣導，現場熱鬧滾滾，各個學員與教練們打成一片，大家玩得不亦樂乎，也學到許多玩水時必備的相關安全知識。

汕尾國小因地緣關係，全力推動海洋教育特色課程，發展海洋運動教學、休閒及遊憩，以培養學生及社區民眾對海洋運動的技術與興趣，校方更發揮創意與巧思，讓緊鄰的汕尾漁港彷彿變身海洋風彩繪村，且積極發展風帆教學，為孩子打開另一扇窗，讓孩子有發揮多元潛能的機會，可惜的是，原本此次活動預計在汕尾漁港舉辦，但恰巧遇上清淤工程，最後只好將活動地點更改至大鵬灣帆船基地。

汕尾國小校長曾博建表示，台灣地區四面環海，海岸線上港灣沙灘岩礁甚多，海洋生態資源豐富。從事各項水域活動時，應具備接觸水域活動的認知能力，以及自救、救生技能，透過游泳教學及水域安全宣導，可提高學生對水域安全的認知，才能提升水域活動的安全性。

(中時 )