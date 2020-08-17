每10年舉辦1次的「人口及住宅普查」將於11月8日至30日展開訪查，台中市政府17日在市府舉行「台中市人口及住宅普查處」成立揭牌典禮，由祕書長黃崇典主持揭牌，並向民眾宣導「3不＋2會」的訪查原則，包括普查員不會詢問與普查無關資料、不會要民眾提供帳戶或存摺、不會洩露個人資料，並會配戴普查員證、會寄(遞)送受訪戶函，請市民安心配合受訪。

黃崇典強調，普查人員會嚴格遵守「3不＋2會」原則，保障及維護受訪者的權利，請市民放心配合受訪，詳實回答，讓普查能確實反映台中市宅、戶及人的真實現況。由於普查規模龐大，業務繁雜，他也期勉同仁發揮團隊精神，全力以赴，也期望各界支持配合，順利完成普查。

主計處表示，依據統計法規定，人口及住宅普查是每10年舉辦1次的基本國勢調查，自民國45年首次創辦，今年為第7次辦理，主要蒐集人口基本特徵、家戶組成、住宅使用狀況、使用語言、長照需求、就業情形、通勤狀況等資訊，為政府規劃人力運用、住宅發展、資源配置、家庭照顧及產業發展等相關政策的重要參考依據。

全市樣本抽出率平均約為14.5％，推算至少普查14萬1000戶及40萬6000位市民，預計動員近1700位人力辦理普查。

台中市人口及住宅普查處成立典禮，由黃崇典、民政局長吳世瑋、主計處長蔣建中等人共同揭牌；各區公所也將在9月1日成立普查所，由各區的區長擔任普查所主任。

(中時 )