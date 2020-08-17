標榜「成熟大人聖地」的老乾杯，以頂級和牛燒肉、特製釜飯、滿壽泉吟釀酒3大美味堅持，打造一處熟男熟女喜愛的燒肉殿堂，新推出12道商業午餐；而47樓百萬景觀的「和牛47 和牛燒肉懷石」，以秋意為題推出「秋陽套餐」，以不到晚間套餐5折的價格，就可品嚐和牛燒肉懷石料理，於9月1日全新上市。

乾杯以燒肉聞名祭出一餐可以享用到老乾杯「燒肉」、「釜飯」兩大招牌美味的「烤肉醬牛五花&釜飯套餐」與「熟成冷藏牛舌&釜飯套餐」，精選人氣肉品，搭配虎蝦、蔬菜品嚐燒烤美味，伴隨使用極富盛名、連5年榮獲「特A賞」的北海道七星米，以細火炊煮而成的招牌釜飯，共5款口味選擇，包含米其林指南推薦的雞釜飯、松露鴨肝釜飯、櫻花蝦釜飯、明太子高菜釜飯，以及海味十足的鰻魚和星鰻釜飯，釜飯二嚐可加入米果、三星蔥、海苔，倒入昆布柴魚高湯，體會不同香味的日式茶漬飯。

老乾杯_特選和牛三種部位套餐，集結日本特選和牛，鹽蔥燒、角切牛五花3款不同的和牛部位，搭配虎蝦、三種蔬菜。(圖/品牌提供)

和牛47_秋陽套餐，品嚐「秋意濃」的和牛燒肉懷石。(圖/品牌提供)

而以秋意為題的和牛47推出「秋陽套餐」，集結日本和牛握壽司、和牛薄切生牛肉、日式生牛肉3款生牛肉料理，新鮮現切的生牛肉佐上當季洋菇、栗子、牛蒡等食材，運用食材的顏色搭配，展演秋景的紅葉漸染；另一道「本日嚴選三拼」集結3款不同口感的和牛部位，佐專門沾醬依序品嚐，第一口「澳洲和牛冷藏牛舌」，抹上麻油蒜泥醬，搭配當季櫻桃蘿蔔與蔥絲，感受Q彈口感，第二口「薄切龜殼」，選用赤肉系的龜殼部位，佐上當季西洋菜醬，品嚐帶點核桃香氣的濃郁肉味，第三口「腿三角山葵燒」豐腴的肉質以蛇腹切刀法展現，加入辛香不嗆的山葵辣根泥醬，草木香在口中繚繞，每一口蘊含著秋味，給予視覺、味覺雙重感受。

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(中時新聞網)