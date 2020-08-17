全球經濟動能進入第三季持續回溫，引領風險性資產價格反彈，也為國際資金回補亞股提供理由。外資上周對於亞股股市出現難得的買多賣少局面，布局市場遍及大陸、印度、馬來西亞和菲律賓共計四地，這也是近5周以來首見。其中，又以印度和大陸最獲外資青睞，分別以22.71億美元和9.59億美元，榮登上周外資買超冠、亞軍。

時間拉長到全年度來看，外資買超依舊集中在大陸和印度兩地，大陸股市更是今年迄今累計淨流入高達184.78億美元，壓倒性領先其他亞股。以漲幅而論，大陸、南韓和台股最爭氣，累計漲幅分別來到10.16％、9.55％和6.65％。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，在美國聯準會（Fed）的貨幣政策與美國財政部大力救市的影響下，市場避險需求大降，導致美元指數自3月底以來一路走貶，甚至還一度下探兩年來的低點，根據市場預估，今年全年美國預算赤字的規模有可能突破GDP比重的18％。由於弱勢美元通常有利風險性資產表現，在資金輪動下，自然增添近期亞股對外資的吸引力。

林雅慧分析，從實質匯率來看，美元目前的價值仍高於其他非美貨幣，除非未來全球地緣政治出現激烈衝突，或新冠疫情又再次嚴重擴散導致避險買盤激增，或是美國聯準會（Fed）的貨幣政策突然改變，否則中長線來看，在美國債務赤字化的影響下，美元中長期弱勢的格局不容易改變，加上亞股收益率相較其他資產相對具吸引力，也為亞股續旺提供有利支撐，尤其相對看好基本面先行回穩的大陸市場。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，大陸經濟復甦勢頭持續增溫，大陸7月工業生產年增達4.8％。隨政策逐步減禁，包括大陸跨省團體旅遊限制放鬆、澳門自由行解禁、低風險區電影院重新開放，搭配政府定調「雙循環」發展模式，進一步強化內需下，看好下半年私人消費有望顯著反彈。

張致寧分析，中美自2018年貿易戰後雙邊角力不斷，但不僅MSCI全球中國業務曝險的相關指數表現領先大盤，觀察受貿易戰影響最大的美國公司的Morgan Stanley貿易敏感指數，自5月中以來表現領先美股S&P 500指數。這背後反應了大陸疫情受控，經濟領先復甦、近期弱勢美元亦有利出口大陸的企業，著眼於大陸長期增長潛力看好，地緣政治風險所帶來的經濟衝擊應相對有限。

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