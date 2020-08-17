基隆以「大基隆歷史場景計畫」引領文化城市治理的風潮，高雄市文化局代理局長林尚瑛17日率團北上觀摩，並由基隆市文化局長陳靜萍偕同觀光及城市行銷處長曾姿雯親自歡迎，陳靜萍除分享市長林右昌以「整個基隆市」為格局的「文化治理」藍圖及豐碩成果外，也感謝高雄市特別選定基隆為參訪場域，她以身為基隆人為傲。

針對大基隆歷史場景，林尚瑛表示，近來和平島考古遺址發掘出土的消息令全台灣都感到驚艷，而「大基隆歷史場景再現整合計畫」下的大沙灣石圍遺構還成為其他縣市執行歷史場景的參考範本，此次她有機會率同仁前來觀摩交流「再造歷史現場」的標竿旗艦計畫，也希望能借鏡基隆經驗，讓南北港都的文化資產都能讓城市發展成為最大助力。

陳靜萍說，總統蔡英文7日時特別前來訪視和平島考古遺址，同時近來有不少組織團體與其他縣市的單位皆陸續提出申請，針對基隆整體文化資產發展與保存表達高度關心，她強調，這代表基隆的價值與作法得到大家的肯定，可以影響全台灣其他城市，帶動文化引領城市治理的行動，進而發揮文化的最大效用，影響與造就每座城市的獨特風貌。

陳靜萍說，基隆在台灣歷史現場再造前瞻計畫中所扮演的角色，肩負「北雞籠、南大員」的重要歷史價值。藉由和平島考古遺址發掘，史前、荷西、明鄭、清領、日治、戰後等時期的歷史現場，都有豐厚文物及古蹟建物佐證，來基隆一趟，其實就像體驗了台灣歷史400年縮影，保證讓你著迷。

高雄市文化局除前往文化局拜訪交流外，也走訪平一路西班牙諸聖教堂遺址、阿根納造船廠遺構、要塞司令官邸及眷舍與清法戰爭紀念園區，並同時接受導覽與聆聽簡報。

(中時 )