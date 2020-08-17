現年44歲的英格蘭撞球名將奧蘇利文(Ronnie Antonio O'Sullivan)，今天以18比8輕鬆擊敗同胞威爾森，生涯第6度奪下冠軍，同時也是睽違7年再次捧盃。

奧蘇利文是一名進攻型的選手，出桿速度快，打法流暢，因此獲得「火箭」封號，同時也是一位左右開攻的全能型天才好手，15歲就能一桿拿下147分滿分，直至2018年42歲的時候還可以有單桿滿分的美技，生涯1061次單桿得分破百，堪稱是司諾克之最。

生涯獲獎無數的奧蘇利文，2001年首奪世錦賽金牌，2013年第5度封王，雖然年紀漸大，加上撞壇新人輩出，但奧蘇利文依舊在各項賽事出盡鋒頭，如今再添上一座世錦賽冠軍，生涯擁有38座國際賽獎杯，司諾克撞壇史上第一人。

此外，奧蘇利文還勇奪20個三大賽冠軍(6個世錦賽、7個大師賽、7個英國錦標賽)，緊追在後的亨德利有18個，奧蘇利文6次完成大滿貫壯舉，同樣是史無前人，恐怕也是後無來者。而奧蘇利文這一冠44歲255天，成為史上第二老冠軍，僅次於里爾頓的45歲。

奧蘇利文在本屆世錦賽12次單桿得分破百，拿下50萬英鎊(約1293萬台幣)冠軍獎金。去年亞軍希金斯單桿147分，生涯第10次、世錦賽第11次、史上第157次，因而獲得4萬英鎊滿分獎金以及1.5萬英鎊單桿最高獎金。

(中時 )