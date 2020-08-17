苗栗縣政府推動苗栗出磺坑礦業歷史散步道生態旅遊健行，展現出磺坑文化景觀擁有豐富的文化歷史資產。（苗栗縣政府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，保存既有工業遺產和歷史建築，其中推動出磺坑礦業歷史散步道健行，展現出磺坑的人文歷史與自然生態的價值，並將辦理城隍廟巡禮的生態旅遊健行，19日開放報名，期許讓更多人認識守護出磺坑重要的城隍信仰文化。

縣府文化觀光局表示，出磺坑是台灣最早發現石油及開採的地方，也是移民與原住民交會之地，更有著在地先民自廣東移靈而來的城隍爺，守護地方，發展成為出磺坑聚落信仰與集會中心。

文觀局說明，城隍廟一般都設立於縣治所在地，公館鄉出磺坑為例外，1878年先民邱阿玉將城隍爺安座武營瓦屋內，也就是現今油礦陳列館旁位置，之後邱阿玉將城隍爺恭送回位在盪耙崠的自宅「忠實第」恭奉，沒想到地方不平靜，因此在地方居民期望下，再度恭請城隍爺安座於礦場東區現址，成為在地信仰中心。

文化觀光局長林彥甫表示，城隍爺前後歷經3次遷移，最後於現址興建城隍廟，城隍信仰蘊藏著在地人文歷史，因此藉由出磺坑礦業歷史散步道生態旅遊健行，盼讓在地居民或遊客，從不同角度認識出磺坑。

文觀局表示，生態旅遊健行的護國佑民城隍廟巡禮，將於19日中午12時開放網路報名，並於29日登場，預計開放50人一同走讀出磺坑、聽故事。

(中時 )