人氣超高的前副市長李四川，日前因腮腺瘤開刀在家養傷，也在臉書跟大家透露今年過度勞累，讓他的身體不斷提出抗議，離開高雄市政府後，只能停下腳步、休養生息。然而，他今(17日)則是罕見曬出和妻子合照，並提到昨(16日)去搭一次在他手中完成的貓空䌫車，後來才知道台北市民票價有優惠，瞬間心中激起一點點怨言，為什麼完成這工程的人，怎麼没優惠呢？然而，這篇貼文曝光後，兩小時的時間就已經有超過5000名網友按讚，不少人都大喊「很開心看到，幸福的川伯和川嫂出遊散心照」。

李四川曬出和老婆都戴著墨鏡、口罩，一起搭乘貓空纜車的出遊照，他也透露，與太太到木柵指南宮拜拜，趁機會再去搭一次在他手中完成的貓空䌫車，在纜車上看到那時候「被移走」的柱子，原柱頭經過十幾年了，至今仍䇄立不摇，心中還是感謝當時的市府同仁及施工團隊，「歷史會還給我們公道的」。

然而在搭纜車的過程中，捷運公司服務人員詢問是不是台北市民，這時，李四川說，「後來才知道台北市民票價有優惠，瞬間心中激起一點點怨言，為什麼完成這工程的人，怎麼没優惠呢？還好貓䌫應該是全世界最便宜的纜車，不予計較。」

後來離開纜車時，李四川更特別跑到動物園站旁的土地公廟拜拜，他說，再次感謝祂的保佑，原因是當初在施工程時，把祂遷移到站旁，還讓廟門面對柱子，本來要把大門改向，但土地公不允許，請我們在柱上貼上「對我生財」。

最後，李四川也提到，公務生涯中，太少陪家人去踏踏青，現在只好努力彌補，坐貓䌫也告訴家人，這幾十年來他也做了很多市政建設，對社會國家也有一點點貢，「哈哈（減少他們一點點埋怨）」。

然而，離開高雄市府後，李四川的一舉一動仍備受外界關注，這篇貼文一曝光後，立刻引起許多網友討論，很多人都留言寫下，「川嫂欸...」、「川伯好想念有韓市府團隊日子」、「川嫂好年輕喔！有空來高雄走走」、「川伯好好保重身體，把時間留給對的人」，更有不少人說「搭過這麼多次貓纜才知道原來這也是在您手上完成…」、「川伯，謝謝你對台北貓空纜車的貢獻及高雄的付出」。

(中時新聞網)