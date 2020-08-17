華夏（1305）受新冠肺炎衝擊及轉投資台氯工安意外牽動VCM供貨，第2季苦吞虧損，上半年EPS0.46元。華夏表示，大陸後疫情PVC需求復甦，基礎建設剛性需求仍在，只因疫情出現遞延，加上市場供給吃緊、庫存偏低，短期將有供需失衡商機。另台氯已恢復到先前產能，預計出貨量季增74％，有利營運支撐。

華夏副董林漢福指出，上半年產量、營收受疫情影響有一定程度萎縮，如印度宣布封城、封港，對已在航運途中的PVC造成衝擊，而轉投資台氯3～5月因事故VCM產出減少，也影響營運。

台氯已在5月下旬復工，6月初起生產已較為平順，規劃9月底或10月將產能短暫停車；而華夏配合台電工業期停電，9月也可能會啟動短暫停車。

展望後市，華夏認為，疫情蔓延全球各地，多數生產廠家降產後，無法立即重建足量庫存，許多國家下半年陸續有計劃性PVC或上游歲修，或停車及減產，造成全球PVC供應異常吃緊，此供應缺口預期持續到第4季、或更晚才可望舒緩。

此外，下半年中國後疫情PVC需求復甦；南亞主要國家5月底開始陸續解封，因下游加工產業同步復工，PVC出現爆發性需求；印度境內庫存明顯不足，雨季結束後預期是另一波需求高峰。孟加拉及周邊新興國家因經濟成長快速，近年缺乏穩定貨源，後疫情PVC需求預估要花較長時間才能補足。

(工商 )