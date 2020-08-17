第一銀行長期致力於推廣環境永續，連續3年舉辦「第一銀行綠色金融體驗營」，精彩課程獲得家長及小朋友高度肯定，每年報名都是秒殺，今年夏令營活動於8月14日在第一銀行萬華分行「綠色金融教育館」開跑，共40位學員參與，透過寓教於樂的遊戲及互動，讓環保理念向下扎根。

第一銀行綠色金融體驗營不但免費參加，更透過「金融小學堂」、「環境教育」及「環保有機DIY」等豐富課程，提升學員環保意識、培養正確的金錢觀。夏令營活動一開始，由第一銀行理財專業講師分享金融知識，建立理財、儲蓄的觀念，接著由「畦遊季有機農場」綠色小農介紹有機農業，並帶領學員DIY抗菌有機乳液，最後由第一銀行環境教育講師帶著學員開始闖關挑戰，透過互動遊戲認識環保標章、介紹對環境友善的消費方式，充實的活動內容讓每位學員收穫滿滿。

積極將環境永續融入企業DNA的第一銀行，不但舉辦夏令營活動推廣環境保護的理念，也積極善盡企業社會責任，號召第一銀行綠色志工前進有機農場協助耕作、採收及包裝，今年截至6月底止，共舉辦13場綠色志工活動，邀請285人次參與，同時購買810公斤有機蔬果，支持本土有機農業。

此外，第一銀行自2016年起舉辦「植樹送愛」活動，5年來共種植5,761棵樹，預計每年將減少逾57公噸碳排放量。未來第一銀行將持續向外延伸環境永續的理念，攜手客戶及社會大眾一起打造低碳永續家園，以實踐「綠色金融第一品牌」之經營願景。

(工商 )