玖壹壹師弟草屯囝仔因為疫情的關係損失慘重，本來一年大概有80場的活動演出，上半年大型中型活動銳減，讓他們成了重災戶。團員阿倉說：「每天幾乎都待在家，盡量少出現在公共場所，保護自己也保護大家，但我們也是有持續投入創作，本來安排好的發專輯計畫都先停止，會先以單曲的方式跟大家見面。在這段期間學習了拍攝剪輯還特別買了一台相機及剪輯軟體，開始自己創作影片和歌迷分享生活。」

他們近來推出最新作品〈救人喔〉，MV拍攝有如電影「角頭」火拼的場景，兩人飾演街頭混混十分到位，被問到是否會和老闆春風一樣去演電影？兩人表示，一直以來都很希望可以嘗試唱歌以外的演藝工作，像是主持、演戲、拍電影，如果有機會登上大螢幕，樞育說：「我想挑戰可憐的角色，例如：殘廢、生病、窮人，我覺得這類的劇演起來應該會最讓人感動。」阿倉說：「想挑戰反差性大的，演壞人感覺很有挑戰性，而且通常壞人戲份比較多，就可以一直有鏡頭出現。」

一直以來草屯囝仔擅長用濃厚的草根創作題材讓人有共鳴，是銷售榜上的常客，收到超過千封歌迷私訊說歌曲讓他們充滿力量，尤其是「神明歌」讓人感到心中平靜，所屬經紀公司混血兒娛樂表示：「將在地的文化發揚光大是草屯囝仔原始的創作動機，由於團員樞育有八家將背景，寫廟會和江湖恩怨都很到位，再來就是親情、友情、愛情的題材，神明歌的部分推出會格外謹慎，要求兩位團員六根清淨、心無雜念進行錄製創作，才是對神明最大的敬意。」而近來疫情趨緩，他們也宣佈「草屯囝仔 X 寶島神很大 法力無邊千人演唱會」9月5日在Legacy Taipei 音樂展演空間舉行。

草屯囝仔擅長用濃厚的草根創作題材讓人有共鳴。（混血兒娛樂提供）

(中時 )