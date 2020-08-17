對於這次8月15日的高雄市長補選，民進黨陳其邁打敗國民黨李眉蓁，強強滾阿誌感嘆認為，有人說民進黨沒有贏，但事實上民進黨就贏了！

他引述民眾看法說民進黨沒有贏，因為有人說民進黨上次跟韓國瑜競選高雄市長，拿了74萬票，罷免韓國瑜有93萬票，總統大選民進黨在高雄拿了109萬票。

最起碼民進黨這次也要拿74萬票，但是這次沒有，只拿到67萬票，很多人說民進黨沒有贏得高雄市民民心。

強強滾阿誌不這麼認為，他說從客觀來看，陳其邁就是贏了這次高雄市長補選，並且就要做市長了。

強強滾阿誌感嘆，韓國瑜沒有殺人放火貪汙，當選市長還不到1年，就動用國家機器要罷免，然後8月15日，也就是2個月又10天就安排補選投票。有必要這麼急？因為在計算學生放暑假，煽動年輕人選票。

強強滾阿誌認為，綠營這一路來都在算計，是用在政黨爭權奪利，不是用在百姓，所以甘苦人會一直甘苦下去，這是人民的不幸，目屎會流下來。

(中時新聞網)