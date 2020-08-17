賽諾菲斥資36.8億美元 併購Principia Biopharma 19:412020/08/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國藥商賽諾菲（Sanofi）周一表示，以36.8億美元併購美國生物製藥公司Principia Biopharma已達成最終協議，計劃以每股100美元現金來收購。 賽諾菲預計第4季就能完成併購交易，認為這將能加強其在自體免疫性和過敏性疾病的研發。 (工商 ) #賽諾菲 #併購 #Principia #Biopharma #國藥 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》砸37億美元 賽諾菲收購生技藥廠Principia 15:232020/08/17 財經 日月光集團斥資260億興建K13廠 楠梓加工區半導體聚落再添新兵 17:182020/08/17 財經 全台唯一 麗寶賽車主題旅店即日起試營運 15:402020/08/17 旅遊 總經理發豪語 羅光廷：喬山十年大計 營收拚千億 04:102020/08/17 財經要聞 5大慘業被疫情拖垮 謝金河嘆：3類仍水深火熱 09:042020/08/17 財經 應用材料公司發布2020會計年度第三季財務報告 09:542020/08/17 財經 川普髮夾彎 考慮特赦史諾登 04:102020/08/17 兩岸要聞 斥資10億 鶯歌智慧教育大樓啟用 04:102020/08/17 地方新聞 「火箭」奧蘇利文6奪司諾克世錦賽冠軍 19:202020/08/17 體育 美砸百億美元 買新冠疫苗 04:102020/08/17 全球財經 財經熱門新聞 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 即時 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 即時 大陸稀土出口量7月大降7成 恐成中美新導火線 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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