法國藥商賽諾菲（Sanofi）周一表示，以36.8億美元併購美國生物製藥公司Principia Biopharma已達成最終協議，計劃以每股100美元現金來收購。

賽諾菲預計第4季就能完成併購交易，認為這將能加強其在自體免疫性和過敏性疾病的研發。

(工商 )