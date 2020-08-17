網飛擬增加東南亞影音內容 擴大市場 19:412020/08/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影音串流服務商網飛（Netflix）的產品創新總監Ajay Arora指東南亞有大約6.55億人口，是極重要的以行動設備為中心的快速成長市場。因此定出計劃要增加當地行動用戶數量，和擴大提供本地影音內容來吸引觀眾。目前網飛全球用戶帳號將近2億個，其中東南亞用戶帳號逾100萬個。 (工商 ) #網飛 #東南亞 #影音內容 #帳號 #影音串流 也許您會感興趣 推薦閱讀 永昇金屬網 網面平整張力足 04:102020/08/17 產業特刊 強攻北市一級戰區 中華賓士敦南展示中心喬遷升級 09:532020/08/17 財經 中國信託．中華航空聯名卡上市 史上同級卡最優之一 15:012020/08/17 財經 網紅用海底撈8食材現場包水餃 網怒轟：不要臉 13:022020/08/17 社會 對抗疫有自信 今年營運不會太差 04:102020/08/17 財經要聞 傳裁員1.4萬人 大疆駁斥假消息：公司等於沒人了 16:442020/08/17 財經 《科技》SEMICON SEA線上大會 愛德萬測試秀端到端解決方案 08:012020/08/17 財經 華航卡換手 中信接手喊出「刷新飛的自由度」 18:122020/08/17 財經 檢警收網跨境洗錢集團 百億身價幕後金主疑聞風落跑 16:252020/08/17 社會 澎湖海膽「6片賣300」遭留一星負評 老闆曬照片怒喊告 09:012020/08/17 社會 財經熱門新聞 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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