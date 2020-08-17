影音串流服務商網飛（Netflix）的產品創新總監Ajay Arora指東南亞有大約6.55億人口，是極重要的以行動設備為中心的快速成長市場。因此定出計劃要增加當地行動用戶數量，和擴大提供本地影音內容來吸引觀眾。目前網飛全球用戶帳號將近2億個，其中東南亞用戶帳號逾100萬個。

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