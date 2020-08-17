陳群薇（左起）、林佳蘭和高靖宜分別是醫護和金融方面專業人才。（中華全球城市選拔協會提供）

第15屆全球城市形象大使暨全球城市小姐先生台灣賽區選拔大賽8月29日舉行，由於台灣疫情趨緩，今年參賽的選手非常踴躍，男生組和女生組都有業餘模特兒參賽，也有護理人員和醫學系學生參賽，競爭空前激烈。

「活力開放·築夢城市」是今年全球城市形象大使的主軸，雖受新冠肺炎疫情影響，部分賽區採取線上比賽，台灣賽區則因為疫情趨緩，8月29日將在台北圓山飯店舉行，目前報名參賽選手非常踴躍，各學校參賽學生除了戲劇和舞蹈等相關表演科系之外，也有大學醫學系學生參賽。

城市先生參賽者王廷御(左)和城市小姐昝依甯都是業餘模特兒。（中華全球城市選拔協會提供）

同時也有護理師報名，26歲的陳群薇表示，希望在台灣疫情趨緩之下，也能抽出空檔挑戰自己在舞台上的爆發力。醫學系三年級的學生林佳蘭也說，雖然平常課業繁重，參加選美比賽能讓自己開拓不同的視野。

今年台灣賽區的城市小姐和城市先生都呈現競爭空前激烈情況，也有不少業餘模特兒以及活動主持人報名參賽。城市先生參賽選手王廷御本身就是業餘模特兒。他表示，之前在香港工作遇到來自泰國的選美佳麗，讓他感受到經過選美比賽的洗禮，舞台經驗會更加豐富，所以他決定來參賽。

大會主席MEI YEN（中）為年輕人打造國際舞台。(中華全球城市選拔協會提供)

除了參賽爆炸之外，今年也有聽障學生來參賽。張語珊和王筱萍是聽障學員，2人五官精緻，個性活潑外向，表現出色。經過激烈初選進入總決賽的學員，目前正進行積極的訓練課程，大會特聘重量级魔鬼體能教練王惠萱指導學員。「選美教母」張如君與大會主席MEI YEN攜手為年輕人打造國際舞台。

張如君表示，台灣賽區的比賽一向都是各賽區的指標，今年雖然受疫情影響，部分賽區採取線上比賽形式，台灣因疫情趨緩，報名特別熱絡。加上全球城市形象大使是世界五大選美品牌之一，年輕人都希望透過這個舞台與世界接軌，挑戰自己也學習世界觀，因此今年出現參賽大爆炸的狀態。

(中時 )