今（17）日台彩公布南投威力彩15億頭獎的得獎者已在新北市領獎，且領獎人是年約30歲未婚女性，中獎後並未辭職，與原先外傳的台中護理師不同。但網友看到台彩的消息後卻狂噓，「麻煩劇本統一，不然要怎麼騙下注啦」。

7月27日威力彩31億元的頭獎開出，其中一注就落在南投的「大運發商行」，之前中獎人傳出是台中長照機構一名30多歲已婚女護理師，中獎後已離職，甚至連對方的老公職業都遭媒體曝光。

然而，台彩所公布的領獎人特徵資訊都與傳聞不同，台彩還稱，這名中獎人是在南投旅遊時，順便去紫南宮拜拜，看到對面有人在彩券行排隊，才跟著排隊購買，中獎人更表示，「平常經常買彩券，威力彩及大樂透則是每期買，認為有買有希望，每次約購買200元，買一個夢想」。

網友看到新聞後狂酸，「台彩暗示要大家每期買喔」、「台彩根本在騙人吧」、「結論：想中獎 就是要每期買，買一個夢想」、「腳本改來改去，業配文」、「連客戶在哪裡排隊上廁所都瞭若指掌，真神」。

(中時新聞網)