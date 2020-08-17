大陸國務院總理李克強17日主持召開國務院常務會議，要求進一步落實金融支援實體經濟的政策措施，包括引導貸款利率繼續下行，並要求金融機構提高服務實體經濟的可持續性，確保小微企業全年融資量增價降。

新華社報導，李克強在會議上表示，要進一步強化宏觀政策針對性有效性，放水養魚，保住和培育市場主體，大力推進改革，努力完成全年發展目標任務。

他表示，今年以來，金融部門落實支援實體經濟政策措施，前7個月已為市場主體減負人民幣8,700多億元，支持小微企業力度明顯加大。他要求，下一步要繼續落實好金融支持政策，保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌，有效發揮結構性直達貨幣政策工具精准滴灌作用，確保新增融資重點流向實體經濟特別是小微企業。

要助力市場主體紓困發展通傳導機制，擴大企業受益面。深化市場報價利率改革，引導貸款利率繼續下行。確保小微企業全年融資量增、面擴、價降。嚴禁銀行亂收費。防範金融風險，提高銀行服務實體經濟可持續性。

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