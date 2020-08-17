紐西蘭總理阿爾登周一宣布，把原定9月19日舉行的國會大選，延後約一個月至10月17日投票。

因為紐國最大城市奧克蘭爆發新冠肺炎疫情而封閉，該市選民占全國約三分之一。她強調有信心能讓投票日安全進行，不會二度延後日期。

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