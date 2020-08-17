紐西蘭總理阿爾登宣布 大選延後1個月 20:262020/08/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登周一宣布，把原定9月19日舉行的國會大選，延後約一個月至10月17日投票。 因為紐國最大城市奧克蘭爆發新冠肺炎疫情而封閉，該市選民占全國約三分之一。她強調有信心能讓投票日安全進行，不會二度延後日期。 (工商 ) #紐西蘭總理 #阿爾登 #延後 #大選 #國會大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 機器人需求飆 成疫後大贏家 04:102020/08/17 投資理財 半世紀來第一位 北科大教授范書愷榮任《工程最佳化》亞洲主編 12:552020/08/17 生活 民主黨全代會視訊登場 主辦城空盪盪發不了財 17:202020/08/17 國際 拜登支持率繼續穩超川普 華爾街開始調整投資組合 17:382020/08/17 財經 川普髮夾彎 考慮特赦史諾登 04:102020/08/17 兩岸要聞 凱擘大寬頻領先同業 推1Gbps超高速光纖上網＋WiFi 6服務 18:122020/08/17 財經 江啟臣不至被逼宮 連任挑戰大 04:102020/08/17 政治要聞 嗜肉控午間首選「成熟大人聖地」的頂級和牛燒肉特製釜飯 19:222020/08/17 旅遊 新聞早班車》江啟臣不至被逼宮 連任挑戰大 07:032020/08/17 政治 《橡膠股》建大Q3毛利率向上 營運展望樂觀 12:162020/08/17 財經 國際熱門新聞 影》受夠反種族歧視每天示威 美警當街宣布不幹了：你們贏了 - 國際 日抗議中國4艘海警局巡邏船駛進釣魚台周邊日本主張的領海內 - 國際 解藥還是毒藥？！ 傳普丁之女施打全球首款新冠疫苗後死亡 - 國際 父親欠40億巨債！ 兒向銀行「下跪」接手事業16年全還清 - 國際 白羅斯抗議不止 總統盧卡申科決定部分讓步 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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