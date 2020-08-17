美國藥商Novavax周一表示，其實驗性的新冠肺炎疫苗，正在南非向約2,665位健康成年人進行第二階段臨床實驗，來評估其安全性和免疫效果。

公司表示「比爾與梅琳達蓋茲基金會」為這次實驗提供1,500萬美元補助。其計劃短期內在美國和澳洲進行第二階段臨床實驗。

(工商 )