Novavax新冠疫苗在南非進行第二階段臨床實驗 19:402020/08/17 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國藥商Novavax周一表示，其實驗性的新冠肺炎疫苗，正在南非向約2,665位健康成年人進行第二階段臨床實驗，來評估其安全性和免疫效果。 公司表示「比爾與梅琳達蓋茲基金會」為這次實驗提供1,500萬美元補助。其計劃短期內在美國和澳洲進行第二階段臨床實驗。 (工商 ) #第二階段 #臨床實驗 #Novavax #南非 #新冠疫苗 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫苗人體實驗 國光生技拔頭籌 16:472020/08/17 生活 美網開打倒數半個月 日網球王子錦織圭新冠確診 05:522020/08/17 體育 人物側寫－從抗愛滋病到解新冠病毒 何大一再創人生奇蹟 04:102020/08/17 財經要聞 超市員工確診 廣東強化檢疫 04:102020/08/17 話題觀察 小檔案－新冠病毒抗體藥 04:102020/08/17 財經要聞 疫苗進度突破！大陸首款新冠疫苗獲專利認證 14:462020/08/17 兩岸 華航董事看航空客運一定要雙向才會復甦 副總坦言公司在做改造研究 17:012020/08/17 財經 國光生技第一期臨床試驗 食藥署核准執行 17:022020/08/17 財經 《興櫃股》瑩碩H2擴大技術輸出 看好亞太區改良型新藥長線商機 10:002020/08/17 財經 圓仔妹47天大終於睜眼了 比姐晚5天保育員笑：不想面對世界 14:012020/08/17 日常 財經熱門新聞 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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