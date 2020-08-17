內政部長徐國勇表示，百善孝為先，陪伴就是最好的禮物。（李金生攝）

金門李浚稼自幼與母親文秀治女士相依為命，孝行獲得各方肯定。（李金生攝）

全國孝行獎表揚今年首度移師金門舉辦，內政部長徐國勇表示，百善孝為先，陪伴就是最好的禮物，來自社會各界的孝行楷模發揮人性的真善美，點亮社會最明亮的一盞燈。。

內政部表示，今年30位孝行楷模，年齡從13歲到73歲，他們用心守護家人，親情互動令人感動。其中，台北市陳秋虹女士照顧母親8年，透過調整飲食，讓母親脫離鼻胃管，恢復正常進食，並發想許多照護技巧，獲得專業認同，應邀到醫院分享心得，嘉惠其他病友家屬。來自台南市的吳炳煌，獨立照顧母親與失明兄長30餘年，一肩扛起家庭經濟重擔，以此報答父母與兄長的照養恩情，成為家人最有力的靠山。

金門李浚稼自幼與母親相依為命，看到母親獨撐粥店的辛勞，毅然辭去正職工作回家幫忙，同時他為照顧有慢性病，且數次跌倒的母親，更放棄城區早已飄香兩岸，遊客必吃的廣東粥小吃店，遷回住家重起爐灶，將母親的臥床放在眼睛看得到的地方，床邊播放母親喜歡聽的音樂，讓母親可以安心、開心的過日子。

值得一提的是，30位楷模中有9位學生獲獎，如新北市柯權祐同學力抗先天眼疾，心疼母親須定期洗腎，又要擺攤賺錢維持生計，放學後主動協助母親販賣蔬果，練就叫賣的本領，並積極參加視障協會服務，展現生命的善與美。

來自宜蘭王博右同學，則與祖父，哥哥共同照顧因車禍臥床的祖母，為解決老人家行動不便問題，還特別研發身障輔助器，參加2018年IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，在高中組社會照顧類、綠能科技技類獲得2個佳作獎的肯定。

這是孝行獎表揚自1983年開辦以來，首度移師金門舉辦，金門縣長楊鎮浯應邀出席，縣府也特別安排戰鼓及公揹婆等地方民俗藝陣演出，同時還規畫獅山砲陣地、山后民俗文化村等戰地景點遊程，讓當選楷模和家屬在獲獎的殊榮與喜悅中，也有一趟不一樣的金門遊美好回憶。

(中時 )