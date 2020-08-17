高雄市長補選落幕，民進黨候選人陳其邁以67萬當選高雄市長，北漂20多年的台劇女神陳珮騏就發文恭喜對方，未料卻引來網友謾罵，讓她忍不住硬起來反擊，無奈說：「可以支持任何人，但請平靜、和善的表達」，並透露自己政黨立場。

陳其邁日前當選高雄市長後，陳珮騏即發文道賀，並提到「也請您在將來兩年多的任期務必踏實實踐您的承諾，為咱的高雄做得更多、更好！」也不忘打氣落選的人，「下次再戰，一定也能提出更亮眼的政見獲取更多民心。」

陳珮騏親自反擊謾罵網友。（圖／翻攝自臉書）

未料陳珮騏一PO文，就受到一些網友攻擊，讓她事後無奈再發聲：「多年來不論誰執政，我一向鼓勵大家行使自己權利、盡自己義務，選後一律恭喜大家又完成民主一哩路並對當選人表達恭賀及期許。」

陳珮騏透露已直接封鎖留言謾罵的網友，笑稱「被我拉黑的有藍有綠（但目前還沒有白）」，至於大家最關心她支持什麼政黨？陳珮騏則大方回應「我彩虹黨啊！很明顯根本不是粉啊」。

陳珮騏認為每個人因為成長背景、生活接觸環境不同，喜好當然也不同，只希望大家相互尊重，不隨便謾罵、開砲，並呼籲眾人再怎麼迷信顏色也不要惡毒謾罵。

#底下回應如果還是在罵人不管你罵誰我一樣拉黑 我想真的跟我久的人會發現~ 多年來不論誰執政，我一向鼓勵大家行使自己權利、盡自己義務，選後一律恭喜大家又完成民主一哩路並對當選人表達恭賀及期許。 被我拉黑的有藍有綠(但目前還沒有白😂)，鼓勵投票... 由陳珮騏打氣團發佈於 2020年8月16日 星期日

(中時新聞網)