俄羅斯宣布註冊新冠疫苗，疫情爆發來美國初領失業救濟金人數首度降至百萬之下，同時大陸汽車銷售連續日個月成長，掩蓋財政刺激談判延宕、美國維持對歐商品關稅、中美貿易談判不確定性及銷售疲弱利空，類股良性輪動支撐史坦普五百指數逼近新高，全球股市普遍走揚，近一周資金淨流入以固定收益型ETF為主。

統計近一周ETF整體股票型ETF淨流入88.4億美元，主要流入美國股票型ETF有38.8億美元，其次流入全球及日本股票型ETF，分別淨流入29.9億及13.2億美元，大陸股票型ETF淨流出16.8億美元，歐洲股票型ETF小幅淨流入4.1億美元，新興市場股票型ETF淨流入3.1億美元。

富蘭克林證券投顧分析，隨中美關係陷緊張、美國新輪刺激政策卡關、全球疫情仍嚴峻，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，逢高獲利了結賣壓難免。建議以基本面為依歸，根據refinitiv統計已公布第二季財報的457家史坦普500企業中，81％優於預期，其中科技、原物料及醫療類股獲利優於預期比率達九成，表現領先。

富蘭克林證券投顧認為，後疫情時代企業將加速數位轉型與人們生活型態的轉變，伴隨5G、AI等技術提升，締造科技產業完整的長期結構性行情，生技醫療產業亦然。那斯達克指數目前均線仍呈現多頭排列，建議無須預設高點而錯失漲幅，空手者可趁近期震盪之際，分批加碼科技及生技產業型基金，穩健型可採大額定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，正向看待生技產業中長期前景，甚至可能會更為強大，如果生技製藥公司能夠開發出一種或多種的新冠療法或疫苗，目前研發中的新冠藥物及疫苗，正以前所未有的速度增加，樂觀預期其中將有一些能夠有效治療及預防新冠肺炎的感染。對生技產業正在發生的大量創新感到振奮，看好基因療法、細胞療法、精準腫瘤、癌症治療、罕見疾病等醫療需求尚未獲得滿足的領域。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，美國及歐盟近期對數位領導者包括Alphabet、亞馬遜、臉書及蘋果的商業行為進行調查，應密切關注的另一個潛在風險，同時留意即將進行的美國總統大選，可能對科技產業產生的影響，包括政府對大型科技公司的審查。雖然考慮到反壟斷標準的解讀，但不必太擔心反壟斷的問題，短線可能有頭條風險。

(工商 )