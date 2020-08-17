外貿協會今(8月17日)舉辦「台灣精品線上記者會」，以印刷電路板(PCB)設備為主題，邀請4家業者介紹其創新產品及解決方案，吸引9個地區記者及買主上線參與。

隨著全球逐漸走出新冠肺炎的陰霾，各個產業也逐漸復甦，其中PCB產業受到5G、電動車、AIoT等新興科技發展的利多，成為疫後復甦最迅速的產業之一。面對需求持續增加，PCB製造商紛紛以擴廠來因應，並因此帶動對PCB設備的需求。

由經濟部國際貿易局指導，外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，17日下午在南港展覽館一館3樓「台灣精品館」舉辦「台灣精品PCB設備線上記者會」，由志聖、和椿、東遠、迅得等4家PCB設備商代表，以線上直播的方式向國際媒體及買主說明如何透過其創新及完整之解決方案滿足各類PCB生產需求。

精彩的內容吸引來自日本、韓國、越南、泰國、印度、新加坡、中國大陸、香港、臺灣9個地區407位媒體記者及買主線上出席，並有835人同時觀看直播，重要媒體包括中國大陸專業媒體平台PCB信息網、搜狐網，日本電波新聞社，越南ICT Vietnam，泰國Bangkok Post，印度Machine Maker 等。

國貿局副局長李冠志在致詞時提到，臺灣PCB產業經過50年的發展，建立了一套成熟且完整的供應鏈，其中也包含了PCB設備。因應全球製造業導入工業4.0概念的趨勢，臺灣PCB設備供應商也提出智慧產線解決方案，並透過製程優化及改變光源的使用，協助客戶打造節能且環保的PCB產線。故針對有意發展PCB製造的公司及國家而言，臺灣PCB設備業者絕對是最佳的合作夥伴。作為臺灣最優質產品的集合，台灣精品希望透過臺灣最創新產品的集合。

主持人貿協秘書長葉明水表示，臺灣在PCB設備方面有各項優勢，豐富、成熟且多樣的PCB製程經驗和精密的機械及零組件製作技術，隨著5G等新科技發展，使得全球PCB需求增加，帶動對PCB設備的需求。本次記者會，台灣精品企業演示了其先進解決方案如何協助其客戶，滿足現代PCB製程少量多樣的需求，打造市場競爭優勢。

本次「台灣PCB設備線上記者會」的亮點包括：志聖的「內層UV LED自動曝光機」注重環保趨勢，以LED取代傳統汞燈光源，可節省約90％的能源，採取多樣少量的彈性生產模式，大幅增加產線效率，降低生產成本。

和椿的PCB分板切割機的雙工作平台，雙搬運軸及雙獨立切割軸，可一次解決電子代工工廠的所有痛點，協助客戶達到最大產能；上集塵系統，有效解決粉塵問題；7軸伺服馬達控制及全新開發的Find-Edge功能，讓客戶達到更精準且更完美的切割；完全可視化界面的新控制軟體，讓用戶直觀操作，可更清楚地進行不同設置。

東遠精技的全自動電路板雙面塞孔防焊網印生產線，整合了塞孔、網印、翻面及烘烤程序，並將原本塞孔網印程序由原本的「三道印刷烘烤三次」簡化為「三道印刷烘烤一次」，大幅減少產線能耗，同時提升生產效率。

臺灣自動化收放機的龍頭企業迅得機械，提出PCB生產流程的工業4.0解決方案，協助PCB在生產線、設備及物流系統導入自動化及智慧化，以提升營運效率及穩定性。

本記者會亦介紹了運用數位科技打造的「台灣精品智慧機械線上展覽館」，買家可透過瀏覽館內的「電子製造設備」區域查看更多PCB設備產品及資訊。

(旺報 )