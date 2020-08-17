中國政府設定的包括釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島) 周邊海域在內的東海海域禁漁期於16日解禁，17日部分中國漁船駛進釣魚台周邊的鄰接海域，有4艘中國海警局的巡邏船更駛進釣魚台周邊、日本主張的領海內，日本為此已透過外交管道向中方抗議。

《產經新聞》報導，外務省亞洲大洋州局長滝崎成樹向駐日中國公使提出抗議，同時透過北京駐中國大使館抗議指出，「中國公務船侵入日本領海乃侵害日本主權，日本堅決不允許。」

日方原本擔心，中國禁漁期解禁會有大批中國漁船前往釣魚台列嶼周邊海域。外務省幹部表示，為防範於未然，日本政府在16日禁漁期解禁前，便通過外交管道向中方提出召會。

產經指出，中國漁船和中國公務船侵入釣魚台周邊的日本領海之事，2016年8月以後就沒發生過。但至8月2日為止，中國公務船不僅已連續111天在釣魚台周邊海域航行，還到處追趕日本漁船等，挑釁的動作日趨嚴重。

(中時新聞網)