在全球不確定未除下，統計近一周整體固定收益型ETF仍淨流入57.7億美元，以美國固定收益型ETF淨流入33.3億美元最多，全球固定收益型ETF淨流入9.7億美元，歐洲固定收益型ETF淨流入4.9億美元，新興市場固定收益型ETF淨流入0.9億美元，新興（當地貨幣）固定受益型ETF淨流入0.3億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF近一周淨流入37.1億美元，高收益債券ETF淨流入1.5億美元。富蘭克林證券投顧表示，因疫情導致財政稅收減少，再加上政府紓困而擴大支出，加劇赤字缺口或債務負擔，多數國家負債佔GDP比重將呈現顯著惡化。

就企業端，獲利衰退也將推升違約風險，債券投資應更加重視違約風險溢酬，或發行人的償債品質，須強調精選持債，建議以具備政府支持或高評等的政府債為首選，看好美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債基金。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗認為，儘管全球承壓時可能也會影響到伊斯蘭債的發行市場，但仍有能力防範潛在的動盪。因為油價已經有效支撐伊斯蘭經濟體，許多企業的債務品質和獲利持續改善，尤其伊斯蘭債市持續在發展，維持在低水準的波動更能做助分散和健全投資組合配置。

(工商 )