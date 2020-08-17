台股量價創新高之際，國人透過國內券商複委託途徑布局海外商品的交易金額也持續成長，推升券商複委託交易再創高峰。根據證券商同業公會所公布最新數據，截至2020年6月底止，上半年總交易金額達1.76兆元（新台幣，下同），較去年同期1.2兆成長47％，亦創同期新高，其中，國泰證券上半年3,744億元，年增率49％，市占率超過21％，領先市場成長表現，穩居券商複委託業務龍頭地位。

綜觀今年上半年國人參與海外複委託商品業務，最喜愛的市場還是美國，根據證券商同業公會公布每月成交金額及外國商品結構統計，上半年美國市場達1.26兆元，呈逐年攀升格局，占全市場71.7％；若以商品類別來看，股票及ETF仍是國人最愛，比重高達78.6％，其中美國地區亦達85.6％，顯示國人布局海外投資高度偏好美國股票及ETF。

國泰證券觀察，依據聯準會最新會議，在可預見的未來仍將維持趨近於零的低利政策，且當前經濟水平尚未恢復疫情前水準，預期寬鬆政策將給予美股及美債支撐力道；此外，近期美國科技大廠所公布之財報普遍優於市場預期，使得那斯達克指數表現優異，另方面，受到新冠疫情蔓延的影響，遠距辦公、非接觸式支付等需求激增，科技大廠成為主要受惠對象，短線仍是較佳的投資區塊。

國泰證券分析，美國為全球股市重要指標之一，2020年卻危機不斷，舉凡新冠疫情、種族爭議等，今年適逢總統大選，選前仍偏多看待，惟面對市場波動可能加大情況下，資產配置上宜留意操作靈活度及風險分散，投資人可以適度提高固定收益的資產部位，提升投資組合的穩定度。新興市場則可關注中港市場，受到大型中資企業回港掛牌及中國科創板、恆生科技指數的上路，帶動了中、港市場近期科技股的投資風潮，成為資金匯聚的焦點。

國泰證券複委託業績逐年攀升，今年亦將再創榮景，締造自2016年以來，年年於券商複委託居冠之表現，總經理周冠成指出，「持續不斷精進專業，將利益客戶作為核心宗旨，全球行情大幅震盪之際，國泰證券不追逐市場熱潮，反而選擇協助客戶避開市場風險，這份總是把客戶利益擺在最前方的用心，至今讓國泰被客戶視為重要的合作夥伴。國泰證券將持續推廣優質商品給需要的小額投資人，舉凡小債平台、美股定期定股等，將台股普惠金融的足跡拓展至海外複委託商品。」

(旺報 )