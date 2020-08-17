各種振興方案上路後，屏東海生館今年暑假入館人數較往年增加3、4成，但近年爆紅的「夜宿」卻無成長，不過館方看好進入企鵝繁殖季後的發展。（謝佳潾攝）

各種振興方案上路後，屏東海生館今年暑假入館人數較往年增加3、4成，但近年爆紅的「夜宿」卻無成長，不過館方看好進入企鵝繁殖季後的發展。（謝佳潾攝）

防疫新生活後各種振興方案上路，當中屏東海生館受惠不少，今年暑假入館人數較往年增加3、4成，但近年爆紅的「夜宿」卻無成長，不過館方看好進入企鵝繁殖季的後續發展，相信大小朋友都想直擊企鵝求偶、孵蛋的過程。

據海生館統計，今年暑假雖較晚到來，但目前入館人數已較往年增加2成，若以現今平均平日6000人、假日破萬人的狀態持續下去，今年暑假入館人朝成長3至4成不是問題，但「夜宿」維持平穩，與先前預估不一樣。

海生館指出，2018年依季節性推出4個夜宿主題後，隔年參加夜宿的人數明顯提升，之後在各國網紅加持下，詢問度更是屢屢攀高，因此會期待今年再傳佳績，不料疫情難防，且可能因未受惠補助或遊客對過夜仍有安全疑慮，在疫情趨緩後並沒像入館人數一樣飆升。

但海生館並未打算「降價求售」，堅信顧好品質最重要，海生館說，夜宿海生館是享譽海內外的特別體驗，雖然在此波疫情稍微受挫，但仍看好後續發展，尤其8至12月是企鵝繁殖季，相信夜宿直擊企鵝求偶、孵蛋的體驗會很吸睛。

海生館強調，館內防疫工作落實，請遊客放心入館與夜宿，而目前工作人員已為企鵝築巢，歡迎大家一同前來陪伴企鵝度過一生中最重要的階段，看著企鵝以石頭當鑽石求婚，真的是可愛又不失浪漫。

(中時 )