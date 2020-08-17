中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎（COVID-19）病例（案485），為一名自美國返台的10多歲本國籍少年。不過奇美重症加護醫師陳志金卻指出有2點不太尋常，指該個案入境時無匡列任何接觸者，無症狀卻在未滿居家檢疫時期接受採檢，這點有和以往「常規」不符。

新增1例境外移入 中央流行疫情指揮中心最新說明。（中時新聞網）

指揮中心表示，案485為一名長期居住美國的10歲少年，（前次自台灣出境時間為2019年9月），自8月5日獨自返台探親。少年在入境台灣後迄今都沒有出現疑似症狀，15日接受地方衛生單位採檢後，於今（17日）確診，目前住院隔離中。指揮中心指出，由於案485航行途中有適當防護，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故沒有匡列任何接觸者。

不過奇美醫師陳志金卻指出，案485返國後並沒有出現症狀，以目前政策，即使檢疫期滿14天，也不會檢驗PCR。但個案卻在入境第11接受地方衛生於局採檢。他表示，「到底是因為什麼緣故，地方衛生單位會決定在個案入境『第11天』去檢驗PCR呢？」是主動還是被動驗的呢？這樣的檢驗，是「個案」還是「常規」呢？

另外，指揮中心表示案485因入境時未與任何人接觸，故不匡列接觸者，陳志金也質疑，「機上前後兩排都沒有人？」、「司機呢？」對此，指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會上表示，會針對對個案採檢原因作進一步了解。

(中時新聞網)