搶攻中秋送禮商機，每年熱賣超過五萬盒共28萬顆月餅，且年年吸引公司行號回購，被稱為「五星月餅霸主」的國賓飯店集團，今年嚴選著名茶鄉南投鹿谷的高山茶入味，打造出創新獨特的「鹿谷烏龍」口味月餅。9月10日前預購國賓「月映金秋」六入月餅禮盒（1,380元），及「白玉攬月」四入月餅禮盒（980元），即可享有早鳥9折優惠。

國賓大飯店今年特別獻上「月映金秋」六入月餅禮盒，及「白玉攬月」四入月餅禮盒。「月映金秋」六入月餅禮盒以「流金歲月，風華無限」為設計理念，禮盒選用經典馬口鐵，月餅食用後還兼具有收納小物功能，充滿巧思；「白玉攬月」四入月餅禮盒則以「玉兔嬉月」為靈感，細膩的手繪兔子形象搭配柔金色波紋背景，相當精緻討喜。

國賓月餅除了保留每年都很受歡迎的蓮蓉蛋黃、相思紅豆、北港芝麻等經典口味外，今年特別推出兩款全新口味－「鹿谷烏龍」與「紅藜麥堅果」，以傳統廣式月餅的精工製作手法，保留外皮的薄透油亮，並完美結合台灣在地食材。「鹿谷烏龍」內餡嚴選南投鹿谷出產的高山烏龍，滋味清新高雅，尾韻甘甜；「紅藜麥堅果」則將高纖養生的紅藜麥，搭配堅果並融合客家傳統擂茶，豐富多層次的滋味令人齒頰留香。

國賓飯店集團表示，兩款國賓中秋禮盒於9月10日前預購，即可享有9折優惠，大宗訂購另有優惠，官網訂購滿2,000元可享免運優惠。

國賓「月映金秋」六入月餅禮盒訂價1,380元，共有蓮蓉蛋黃、相思紅豆、鹿谷烏龍、北港芝麻、大甲香芋、紅藜麥堅果等口味，整體設計以典雅奢華的風格為主，透過下方金沙的流動，以及中心的明月剪影與其中元素，呈現出「流金歲月，風華無限」的寓意。「月圓人團圓」，內盒設計選用經典圓形馬口鐵盒，上方繽紛的玉兔剪影，象徵中秋豐富多采、玉兔呈祥。

而國賓「白玉攬月」四入月餅禮盒訂價980元，內有蓮蓉蛋黃、鹿谷烏龍、北港芝麻、大甲香芋等口味。禮盒設計以「玉兔嬉月」為靈感，搭配極為細膩的手繪工法，使兔子豐潤可愛的形象活靈活現，顏色選用淡雅的粉嫩色調，整體帶出柔美秀麗的印象，搭配背景的條形波紋，呈現出雲彩的流動以及明月的金亮。

(工商 )