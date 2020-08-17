本報今日報導指出，國軍採「重層嚇阻」戰略防衛國家，絕對不會發動「第一擊」，引起海峽兩岸熱烈議論。大陸《環球時報》總編輯胡錫進於微博發文認為，不僅台軍應該嚴格遵守命令，在台海地區的解放軍、美軍、台軍都應該恪守「不開第一槍」的原則，並且通過官方管道將這一態度彼此告知，從而有效降低擦槍走火的風險。

因台海形勢與中美關係趨向緊張而更受大陸網民與外媒關注的媒體網紅胡錫進說，台媒提到若空防一線的F-16戰機在未接到空軍作戰指揮部下達命令就擅自開第一槍，著陸後將會立刻移送法辦，顯見「不開第一槍」的原則是台軍必須認真遵守的。

胡錫進時認為，在台海地區解放軍、美軍和台軍都應該恪守「不開第一槍」原則，並且通過官方管道將這一態度彼此告知。這有助於幫助前沿部隊正確判斷對方的意圖，避免現地緊張，從而有效降低擦槍走火的風險。

他指出，隨著中美戰略博弈的升級，雙方軍隊都在中國近海增加了活動，相遇的機率變多了，對對方意圖的解讀也更趨嚴峻。雙方都沒有現在進行一場戰爭的戰略意願，但也都在加緊開展應對局勢突然失控的準備。現在大概是1996年以來中國近海、尤其是台海發生擦槍走火風險最大的時期。

胡錫進指出，尤為不同的是，一旦現在發生擦槍走火或者出現2001年中美撞機那樣的極端事件，雙方控制事態、以和平方式解決危機的難度要比當年大得多。兩國輿論屆時都將被引爆，從而極大壓縮兩國政府通過相互妥協處置危機的空間。

因此，胡錫進強調，不開第一槍應成為中美台3方軍隊的共同準則，無論哪一方的軍人，在看上去有些危險的接觸中堅持不開第一槍，就是為和平大局做了「守門員」，是為人民福祉所做的一種擔當。

他說，從中國大陸這一方來說，不開第一槍決非是膽怯、軟弱。就軍隊而言，阻止戰爭和應戰同樣是神聖的使命，避免在政治上有可能產生破壞力的軍事摩擦發生，這從來都不是軍隊的恥辱。堅持不開第一槍，但解放軍在遭到對方率先開火時進行反制，也就是打第二槍的能力必須是壓倒性的，這種能力和決心對對方將形成強有力的震懾。

不過，胡錫進話鋒一轉，特別提到「不開第一槍」原則不適用於民進黨當局硬闖《反分裂國家法》的紅線，或者台海出現其他分裂國家根本性事變的情況。他說，為維護國家的領土完整，中國大陸軍事力量一定會依法使用包括戰爭在內的一切手段，屆時解放軍不僅會打響反分裂戰爭，而且將粉碎台獨勢力，徹底解決台灣問題。

(中時新聞網)