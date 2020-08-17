不給人生設限的羽球雙打選手呂佳彬，演戲、占星、游泳都學了一輪，增加自己不同領域的能力，但他仍熱愛羽球，認為到了30歲後還能在賽事奪牌對實力是很大肯定，明年在新北市舉辦的全國運動會（簡稱全運會），要以東道主身份拚連五屆奪牌。

110年全運會明年10月16日到21日由新北市主辦，今天宣布籌備處成立，要努力提供選手、民眾一場精彩的體育饗宴，設籍新北市新店區的呂佳彬，和排球女將陳姿雅、體操精靈丁華恬出席力挺，三人還展現「換裝秀」，呈現選手和日常生活反差的樣子，也象徵努力扮演好角色、隨時準備上場。

呂佳彬可以說是「斜槓青年」代表，他笑說：「覺得人生應該不用照著大家的既定印象去活，我也嘗試了演戲、占星，因為會游泳也擔任救生員，得以維持好身材，就算30歲了，在土地銀行有行員工作的他，也覺得還不用完全放棄選手身份，仍想繼續參賽。」

身高186公分的呂佳彬，曾在2013年末代東亞運和學長陳宏麟勇奪男雙銀牌，過去4屆全運會進帳3金1銅，明年全運會是他第7屆參賽，明天開打的109年第二次全國羽球排名賽，也會努力爭取佳績。

呂佳彬笑說，自己一直對新店有很濃的歸屬感，「就是很喜歡新店這地方，國中曾轉籍台北市，高中時又主動跟爸媽說想遷回新北市，也努力勸說同為羽球選手的弟弟呂家弘成為新北市居民，雖然明年全運會雙打搭擋還不明朗，仍期許可以再站上頒獎台肯定自己。」

(中時 )