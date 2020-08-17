一年一度的雞籠中元祭即將於19日老大公廟開龕門揭開序幕，基隆市政府17日下午舉行祈福淨爐儀式，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安，並呼籲民眾將中元普渡的紙錢，交由環保局集中焚燒。市長林右昌表示，今年受疫情衝擊，透過中元祭普渡祈福期間，讓基隆市民都健康平安，好兄弟一定會領受到基隆人的虔誠心意。

林右昌表示，今年全球因疫情影響，影響大家的正常生活，正值中元祭普渡祈福期間，特別希望好兄弟們降福，讓基隆市民都健康平安，因為基隆中元祭不同於其他縣市，是從農曆7月1日至7月29日晚上，相信好兄弟們能領受到基隆人的虔誠心意。

林右昌強調，今年輪值主普的白、童姓宗親會非常用心，各項祭祀裝置工程也都按照期程進行中，相信今年也會一樣非常順利圓滿，除了感謝宗親會宗長們的辛勞，也相信在這麼大的願力之下，基隆市一定會平安幸福。

此外，環保局特別指出，基隆全年宗教活動不斷，燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等污染物，時常引起民眾抱怨、陳情，因此提供紙錢免費載運服務，民眾可配合紙錢集中收運至焚化廠處理，焚化廠有完善的污染防制設備，可以減輕區域型污染，降低空汙達減碳效果。

環保局進一步說明，紙錢集中焚燒活動推廣至今已長達14年，收運量從2006年至今有大幅成長，歷年紙錢集量累積已突破1300公噸以上，市民對環境保護已有關心與認同。

(中時 )