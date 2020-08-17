我國駐索馬利蘭代表處今天正式開館，由我駐索馬利蘭代表羅震華，以及索馬利蘭外長穆雅辛共同主持揭牌儀式。儀式先播放蔡英文總統預錄祝賀影片，外交部長吳釗燮也透過視訊致詞，並簽署臺索技術合作協定，正式開展臺索關係。

今天的典禮由穆雅辛親自揭牌表達歡迎之意，受邀出席的索國重要賓客包括：索國財政發展部長Saad Ali Shire、計畫與發展部長Hassan Mohamed Ali、中央銀行總裁及移民署長等約50名索國政要及國會議員出席，另外駐索國外交團人員也到場觀禮。

吳釗燮透過視訊致詞時指出，自2009年起，臺灣與索馬利蘭開啟在醫衛、教育及海事安全等領域的合作，代表處正式運作後，兩國合作必持續擴大與深化。

他說，誠如美國衛生部長阿札爾日前訪臺時稱讚「臺灣在此艱困時刻實屬美國重要朋友」，臺灣也將秉持這樣的信念與索馬利蘭往來，並持續與在非洲之角與理念相近夥伴進行合作，共同促進區域穩定及繁榮。

穆雅辛致詞強調，感謝臺灣政府與人民對強化兩國關係所做出的貢獻與努力，索國政府祝賀駐索國台灣代表處正式揭牌運作，進一步強化兩國間政經合作。

他說，隨著非洲之角、紅海及亞丁灣地區的國際重要性俱增，目前是臺索兩國在互利互惠基礎上強化雙邊經貿關係的最佳時刻；索馬利蘭與臺灣共同篤信自由民主價值，未來將攜手向前邁進。

吳釗燮及穆雅辛也在揭牌儀式後代表兩國政府以視訊方式，異地簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府技術合作協定」。我國財團法人國際合作發展基金會將在索國設立「台灣駐索馬利蘭技術團」，持續深化互利共榮的臺索夥伴關係。

(中時 )